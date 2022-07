Japan jaagt op agressieve aap die tien mensen aanviel, waaronder een baby

Op veertien dagen tijd heeft een aap in Japan tien mensen aangevallen. De aap is bijzonder agressief. Zo was er een ernstig incident waarbij hij een baby krabde. Eerder drong hij ook al een peuterklasje in, waarin hij een kind van vier jaar oud aanviel.



De Japanse politie is op jacht naar een wilde aap, van 40 à 50 centimeter groot, die in de Yamaguchi prefectuur, in het zuidwesten van Japan, tien mensen aanviel. De politie zet vallen en adviseert mensen om de ruiten gesloten te houden. Daarnaast worden er ook flyers verspreid om bewoners bewust te maken van de losgeslagen aap.



De aap drong al een peuterklas in, en een appartement waar hij krabde in het been van een vierjarig meisje. Daarna viel hij andere aanwezigen aan in de ruimte.



In het meest ernstige incident tot nu toe, drong hij een huis binnen. Daar krabde hij een piepjonge baby. «Ik was aan het stofzuigen toen ik mijn kind hoorde huilen. Ik keerde om en zag dat de aap haar bij de benen genomen had terwijl ze aan het spelen was op de grond. Het leek alsof hij haar naar buiten wou sleuren», vertelde de moeder aan de lokale media.



De politie rekent onder meer op tips van bewoners om het aapje te pakken te krijgen.

Reacties

23-07-2022 10:14:32 Mamsie

Oudgediende



Kan Rabiës ook bij apen voorkomen?

23-07-2022 10:41:59 Emmo

Stamgast



@Mamsie : Onder mensen wel, dus ik vermoed onder apen net zo goed. Zijn beide primaten.

23-07-2022 10:59:05 BatFish

Oudgediende



Ja, de aap is vrijwel zeker een makaak. Die zie je op heel veel plekken in Azië. Juist omdat die beesten veel met mensen in contact komen zijn ze en grote bron van hondsdolheid daar.

