Herbebossingsbedrijf uit Amsterdam fikt per ongeluk 14.000 hectare bos af in Spanje

Een enorme bosbrand in de Spaanse provincie Zaragoza blijkt te zijn ontstaan door toedoen van een in Amsterdam gevestigd herbebossingsbedrijf. Een aannemer van Land Life was bezig met het herstel van de bebossing in het gebied, maar een bulldozer die daarbij gebruikt werd veroorzaakte een vonk. De brand die toen ontstond heeft 14.000 hectare aan bossen verwoest.



Dat een gebied ten grootte van de provincie Utrecht is verwoest door hun toedoen gaat het bedrijf aan het hart. Ze zeggen er kapot van te zijn. Vanwege de brand moesten inwoners van vijf omliggende gemeenten worden geëvacueerd.



Het bedrijf zegt dat alle werkzaamheden in het gebied werden getroffen in overeenstemming met de voorschriften van lokale overheden. Er zouden juist veel preventieve maatregelen zijn genomen vanwege de extreme droogte en hitte die Spanje trof in de afgelopen weken. Het bedrijf gaat voorlopig niet meer aan de slag in gebieden waar droogte heerst.

Reacties

23-07-2022 08:16:28 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.129

OTindex: 82.236



In ieder geval hebben ze nu genoeg werk: er zal veel herbebost moeten worden In Amsterdam gevestigd betekent niet perse Nederlands.In ieder geval hebben ze nu genoeg werk: er zal veel herbebost moeten worden

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: