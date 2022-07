Vreemde roze gloed aan de hemel in Australisch stadje: “Leek alsof het einde van de wereld aangebroken was”

Een mysterieuze roze gloed was woensdagavond te zien over het Australische stadje Mildura. Inwoners dacht even dat de apocalyps zou beginnen, maar de

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: