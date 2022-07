Na meer dan twee jaar krijgt dit eenzame eiland voor het eerst te maken met COVID-19

Micronesië, een eilandenstaat in de Stille Oceaan, is niet langer gevrijwaard van het coronavirus. Twee studenten hebben er deze week positief getest. Dat is de eerste keer, melden de lokale gezondheidsautoriteiten woensdag aan AFP.



De Federale Staten van Micronesië liggen erg geïsoleerd in de Stille Oceaan, ongeveer 1.600 kilometer ten noorden van Papoea-Nieuw-Guinea. De eilandenstaat bleef tot nog toe gespaard van de coronapandemie.



Twee studenten van het eiland Pohnpei, een van de deelstaten van Micronesië, hebben begin deze week bij aankomst op het eiland Kosrae positief getest. Later kwamen daar nog eens tien positieve gevallen bij, onder wie vooral familieleden van de studenten.



De lokale overheden hebben openbare bijeenkomsten afgeraden en adviseren iedereen om voortaan mondmaskers te dragen.



Deskundigen vermoeden dat in de Stille Oceaan enkel de Marshalleilanden en Tuvalu nog geen besmetting met COVID-19 hebben vastgesteld.

22-07-2022 13:08:37 venzje

dit eenzame eiland Het gaat hier expliciet over de eilandenstaat Micronesië. Dat is geen eenzaam eiland, maar bestaat uit 607 eilanden.



Het gebied Micronesië, waar deze staat onderdeel van uitmaakt, bestaat uit meer dan 5000 eilanden.

