Ivoorkust worstelt met wetsvoorstel voor legale polygamie

In Ivoorkust is een felle strijd losgebarsten rond de status van polygamie. Getrouwd zijn met meerdere vrouwen tegelijk werd mannen kort na onafhankelijkheid verboden, maar die wet wordt al decennia straal genegeerd. Ongeveer 12 procent van de Ivoriaanse huishoudens is polygaam, vergelijkbaar met de rest van Sub-Saharaans Afrika. Nu ligt er een wet klaar die het verbod op polygamie op moet heffen, en het net als in de buurlanden legaal maakt.



Parlementslid Yacouba Sangaré, de indiener van de wet, stelt dat de verandering een einde moet maken aan de ”gegeneraliseerde hypocrisie” die nu in het land heerst. Hij stelt dat polygamie voor eeuwen een normaal instituut en een traditie was in de regio, en dat hier alleen verandering in kwam onder invloed van Europese kolonisatoren. Bovendien moet legale polygamie bescherming bieden voor vrouwen, omdat de echtgenoot niet eerst hoeft te scheiden voordat hij met een andere vrouw kan trouwen. Dit biedt bestaanszekerheid, bijvoorbeeld voor vrouwen die na hun huwelijk onvruchtbaar blijken te zijn. Sangaré stelt dat monogamie juist echtscheidingen in de hand werkt.



Tegenstanders van de wet stellen juist dat de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen zo alleen maar wordt versterkt. Sommigen vragen zich gekscherend af of de indieners ook van plan zijn om legale polyandrie in te voeren, huwelijken tussen één vrouw en meerdere mannen. Anderen stellen dat mannen hun slechte huwelijken niet op moeten proberen te lossen door met andere vrouwen te trouwen, maar beter moeten leren communiceren.



Voor de Europese kolonisatie was polygamie in de rest van de wereld vrij normaal, hoewel de meeste huwelijken alsnog uit één man en één vrouw bestonden. Polygamie komt vandaag de dag in Afrika ten zuiden van de Sahara en het Midden-Oosten in vrijwel alle samenlevingen voor. Hoewel het christendom het eigenlijk verbiedt, zijn ook veel Afrikaanse christenen met meerdere vrouwen getrouwd. Een bekend voorbeeld is de voormalige Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma, die in totaal meer dan twintig kinderen heeft bij zes verschillende vrouwen.

Reacties

22-07-2022 08:14:58 allone









Als iets sowieso bestaat kun je het beter legaal maken en zorgen dat t goed en eerlijk geregeld wordt. En wat is er tegen? In feite niets. Wat t christendom zegt is volkomen onbelangrijk.

Belangrijk is of de man in de situatie is zoveel vrouwen en eventuele kinderen te onderhouden en n goed leven te geven.

Per slot van rekening is n huwelijk geen romantisch sprookje maar n zakelijke aangelegenheid.

22-07-2022 09:05:47 Mamsie









Is er daar dan misschien een tekort aan mannen? Of eerder een vrouwenoverschot?

22-07-2022 09:26:44 De Paus













Daar denk ik als Paus zijnde heel anders over . Quote @allone : Wat t christendom zegt is volkomen onbelangrijk.Daar denk ik als Paus zijndeheel anders over

22-07-2022 09:36:09 DrZiggy









S Als het gelijke rechten geeft voor zowel mannen als vrouwen, zie ik het probleem niet. Als de wet het alleen voor mannen toestaat om meerdere vrouwen te hebben en niet andersom, dan zal het schadelijker zijn dan het lijkt.



Persoonlijk zou ik het nooit willen in ieder geval. Wat een ander doet, maakt me weinig uit. Als het voor iedereen die betrokken is een vrije keuze is.

