Kassaloze supermarkt geopend in Utrecht: Je kunt niets stelen, dat is voorbij

Utrecht - Een supermarkt met meer dan vierhonderd camera's, maar zonder kassa's. Een kwestie van je smartphone inclusief betaalkaart aan een speciale app koppelen en winkelen maar.



Supermarktketen ALDI heeft deze week de primeur in de binnenstad van Utrecht.

Is deze nieuwe manier van boodschappen doen de toekomst? Retaildeskundige Paul Moers denkt van niet. "Grotere supermarkten als de Jumbo en de Albert Heijn staan er anders in. Daar gaat het voor een deel ook om de service, bij de ALDI is dat van minder belang."

Moers denkt dat ALDI vooral als hoofddoel het besparen kosten heeft, voor zowel klant als keten. "Mensen gaan hierheen omdat ze de prijzen buitengewoon goedkoop vinden. En een kassaloze supermarkt zorgt voor minder personeel dus minder kosten en ook wéér lagere prijzen."



Nog even het gehele principe in hapklare brokken. Wie wil winkelen in de 'nieuwe' ALDI is wel gebonden aan wat voorwerk. Voordat je je brood, groenten en snacks kunt halen, moet je eerst een app installeren, een profiel daarop instellen en vervolgens een betaalkaart koppelen.

Heb je dat gedaan, dan scan je je QR-code bij de ingang. De camera's in de winkel scannen welke producten je houdt en welke je eventueel weer terugzet. Bij het verlaten van de winkel worden de boodschappen automatisch afgerekend en ontvangt de klant een kassabon in de mail.



Maar zo'n supermarkt zonder kassières, werkt dat dan geen extra diefstal in de hand? Moers, stellig: "Nee, in tegendeel. Het voorkomt juist diefstal. De camera's in de winkel signaleren het als je iets uit het schap pakt. Als je de ALDI verlaat, rekent het systeem automatisch alles af. Of je nou meteen iets opeet, een product in je mandje doet of onder de pet stopt, dat maakt niet uit. Je kunt niets stelen, dat is voorbij."



De kassaloze supermarkt in Utrecht is een testlocatie. En helemaal zonder personeel is de winkel trouwens niet. Voor het bakken van broden en het bijvullen van lege schappen zijn nog wel medewerkers in dienst. Utrecht kent al soortgelijke initiatieven, want sinds 2018 kent de Uithof aan de rand van de stad al een Spar waar klanten met hun smartphone scannen en via een Tikkie afrekenen.

Reacties

21-07-2022 16:22:23 Jawel

Erelid



WMRindex: 1.265

OTindex: 6.407

Een paar jaar geleden had AH toch ook al een experiment met zoiets? Dus weet die expert wel zo zeker dat AH er zo anders in staat?

21-07-2022 16:43:18 vaughn

Senior lid

WMRindex: 251

OTindex: 9

Wnplts: In a galax

Ik snap niet waarom RFID nog niet doorgedrongen is in de supermarkt wereld, je hele karretje in één keer afgerekend, niets meer uit je tas of kar halen, RFID regelt het...

21-07-2022 17:19:03 Buick

Erelid



WMRindex: 3.283

OTindex: 889

Ik vraag me af of dat wel werkt.

Misschien registreren die camera's artikelen wel 2 x of staat er een artikel net buiten een camera.

Ik ga er in ieder geval niet heen.

Het kost mensen hun baan.

21-07-2022 17:20:14 Sjaak

Moderator



WMRindex: 20.631

OTindex: 44.548

Ik las eerst Kansloze supermarkt.

