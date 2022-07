Inbrekers slopen AED en stelen strandkijker van reddingsbrigade

Een ongelooflijke domper voor de lifeguards van Bergen aan Zee: inbrekers hebben zondagnacht drie verrekijkers en één belangrijke strandkijker gejat. Daarmee houdt de reddingsbrigade zwemmers in de gaten. Ook is de post helemaal overhoop gehaald.



"De AED is van de muur getrokken, de brandblusser ook, de computer is gesloopt en een EHBO-kit is meegenomen". Dat zegt Wilbert de Wit, commandant van de dag van de post in Bergen, tegen Streekstad Centraal.



Maandagmorgen rond 9.00 uur wachtte er een heel vervelende verrassing op hem: na een superdrukke en hete zomerzondag blijkt er te zijn ingebroken. Vermoedelijk zijn dieven met een strandpaal binnengekomen.



"Die is door het raam gegooid", beschrijft Wilbert de ravage. Hij vond ook de computer van de post aan op de grond. "We hebben een nieuwe nodig en die moet dan geprogrammeerd worden, zodat we ons systeem weer in kunnen. We kijken nog of bestanden overgezet kunnen worden."



Hij heeft geen idee wie hier achter zit. "Het ziet eruit als vandalisme. De bierflesjes liggen er nog.



Er zijn dus ook belangrijke dingen gestolen, zoals drie verrekijkers en één grote strandkijker met statief - ter waarde van tweeduizend euro.



Inmiddels heeft de reddingsbrigade Bergen weer voor honderden euro's nieuwe water- en zanddichte kijkers gekocht, maar de dagcommandant doet toch een oproep aan de dieven.



"Als ze de grote strandkijker terug willen brengen zou dat heel mooi zijn. Daar waarborgen we de veiligheid van de strandgangers mee en dat is wel lastig nu." De politie doet onderzoek naar de inbraak, maar er is nog niemand aangehouden.



Om de veiligheid toch zo goed mogelijk te kunnen waarborgen, zullen de lifeguards vandaag meer in bootjes op het water te zien zijn. Wilbert werkt al zo'n 30 jaar bij de reddingspost en heeft nog nooit zoiets meegemaakt.



"Ja, ooit in het verre verleden, brandstichting. Verder was er wel eens vandalisme en waren er wel eens schadetjes aan een raam door een baksteen, maar die gingen er niet doorheen."



Hij is aan het opruimen. "De balustrade moet een paar dagen goed geveegd worden met een alleszuiger. Er zitten allemaal microscherfjes glas in de nerven van het hout. Ook in het zand onder de balustrade. We sturen mensen die onder de strandpost voor de zon willen schuilen weg."



Wilbert hoopt dat de aandacht van de media getuigen oplevert. "Misschien dat mensen terugdenken en zich realiseren dat ze vannacht wat hebben gezien."



De reddingsbrigades langs de hele Noord-Hollandse kust stonden zondag op scherp. De stranden waren vanwege het warme weer afgeladen en her en der stond een sterke stroming. Op diverse plekken werd daar ook voor gewaarschuwd.



"Doordat er veel mensen op het strand zijn, krijgen wij het druk. Dat gaat vooral om klein leed", aldus de IJmuider reddingsbrigade zondag.



Een anderhalf uur durende zoektocht van lifeguards en hulpdiensten in Velsen-Noord kon zondag helaas niet voorkomen dat aan het begin van de avond een 22-jarige man verdronk. Het is niet duidelijk of hij in de problemen kwam door sterke stroming.



Vorige week verdronk een Duitse toerist in Egmond aan Zee, toen hij anderen wilde redden. Blijf elkaar in de gaten houden, hebben de reddingsbrigades meermaals opgeroepen.

Reacties

21-07-2022 09:30:33 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.143

OTindex: 21.359

In elk geval lagen er bierflesjes - betekent in elk geval dat er vingerafdrukken zijn. Dit lijkt niet het werk van goed voorbereide inbrekers met handschoenen aan.

21-07-2022 12:17:43 Jawel

Erelid



WMRindex: 1.265

OTindex: 6.407

Het zijn waarschijnlijk inderdaad amateurs, waarvan geen vingerafdrukken geregistreerd zijn in een systeem dat voor opsporingsdoeleinden gebruikt mag worden.

21-07-2022 14:03:10 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.143

OTindex: 21.359

@Jawel : Vermoedelijk niet, maar je weet het niet - mogelijk is er al eens eentje eerder gepakt. En mochten ze toch een keer mensen oppakken is er in elk geval hard bewijs. Maar de kans is inderdaad niet super groot.

21-07-2022 14:26:00 Sjaak

Moderator



WMRindex: 20.631

OTindex: 44.548

Ze moeten daar voortaan 's avonds maar schoensmeer op de oogrubbers van de kijker smeren, dan herkent de politie de dief heel snel.

21-07-2022 14:30:14 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 12.518

OTindex: 17.978

S

Maar ze kunnen ook heel slim zijn geweest door met handschoenen aan op de plaats delict bierflesjes neer te leggen, die andere mensen hebben laten slingeren. Of die ze uit nog niet leeg gehaalde prullenbakken hebben gehaald. Het statiegeld op bierflesjes is niet hoog en veel mensen gooien die flesjes gewoon weg omdat ze voor die paar dubbeltjes statiegeld niet van plan zijn de flesjes mee naar huis te nemen. En op sommige flesjes zit geen statiegeld. Dat geldt in sterkere mate nog voor bierblikjes. @Jawel en @BatFish : De inbrekers zijn of inderdaad erg dom, of ze zijn juist heel slim. Ze zijn heel dom als ze bierflesjes met hun vingerafdrukken en DNA hebben achtergelaten op de plaats delict. Staan ze nog niet geregistreerd, dan is de kans groot dat ze in de toekomst geregistreerd zullen worden.Maar ze kunnen ook heel slim zijn geweest door met handschoenen aan op de plaats delict bierflesjes neer te leggen, die andere mensen hebben laten slingeren. Of die ze uit nog niet leeg gehaalde prullenbakken hebben gehaald. Het statiegeld op bierflesjes is niet hoog en veel mensen gooien die flesjes gewoon weg omdat ze voor die paar dubbeltjes statiegeld niet van plan zijn de flesjes mee naar huis te nemen. En op sommige flesjes zit geen statiegeld. Dat geldt in sterkere mate nog voor bierblikjes.

21-07-2022 14:41:46 Jawel

Erelid



WMRindex: 1.265

OTindex: 6.407





Ik moest net even aan een spreekwoord denken, maar wat was het ook weer? Het had in de verte iets met bier te maken, of de verkoop ervan. @De Paus : Dat zou wel heel doortrapt zijn.Ik moest net even aan een spreekwoord denken, maar wat was het ook weer? Het had in de verte iets met bier te maken, of de verkoop ervan.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: