Spiernaakte Nederlanders lopen in holst van de nacht over straat langs Gardameer

De lokale politie in het Italiaanse Lazise aan het Gardameer heeft afgelopen weekend drie naakte wandelaars betrapt die 's nachts op straat liepen. Het bleken drie Nederlandse vakantiegangers.



De politie heeft ze terug naar de camping gebracht en een boete uitgedeeld, aldus lokale media die het raadselachtig vinden waarom de drie midden in de nacht naakt over straat liepen.



Voor de plaatselijke politie was het afgelopen weekend slechts een van de vele incidenten. De politie patrouilleerde intensief omdat er in de toeristische streek in het weekend veel overtredingen tegen de openbare orde worden gepleegd en er hinder wordt veroorzaakt door mensen die uit zijn geweest.



Er werden alleen al 74 automobilisten beboet voor uitlopende zaken, maar vooral wegens rijden onder invloed.

Reacties

20-07-2022 16:39:23 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.153

OTindex: 88.681

Quote:

die het raadselachtig vinden waarom de drie midden in de nacht naakt over straat liepen.



Hoezo raadselachtig? 🍾🍷🍸🍹🍺🍻πŸ₯‚ Hoezo raadselachtig? 🍾🍷🍸🍹🍺🍻πŸ₯‚

20-07-2022 17:09:35 Buick

Erelid



WMRindex: 3.270

OTindex: 888

@Mamsie , toch zie ik alleen maar dronken mensen die aangekleed blijven.

