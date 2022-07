Starbucks in VS is nest voor drugsverslaafden en daklozen, zaken verdwijnen uit straatbeeld

Veel Amerikanen moeten hun favoriete tentje voor diverse soorten hipsterkoffie binnenkort missen. De vestigingen in de VS kampen met overlast van "daklozen en drugsverslaafden". Nadat er eerder om dezelfde reden al tientallen vestigingen hun deuren sloten, verdwijnt nu opnieuw een onbekend aantal locaties.



Topman Howard Schulz maakte het sluiten van de vestigingen in de VS maandag bekend. Hij zegt het schokkend te vinden dat de grootste zorg van medewerkers hun eigen veiligheid moet zijn.



In de Starbucks-locaties werd veelal door de drugsgebruikers en dak- en thuislozen gebruik gemaakt van het toilet. Voor dat toilet hebben klanten een sleutel nodig. Als ze die sleutel niet kregen, ontstond er soms een dreigende situatie voor personeel.



"Dit is nog maar het begin, er zullen er nog veel meer volgen", aldus Schulz. De vestigingen die het zullen sluiten zijn gewoon winstgevend, maar de overlast is voldoende reden voor het bedrijf om ze te sluiten. Voor de koffiezaken opnieuw hun deuren openen, zal er volgens de topman een nieuwe stijl voor de keten moeten worden ontwikkeld.

Reacties

20-07-2022 12:07:08 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.152

OTindex: 88.680

Ze gaan dus aan hun eigen succes ten onder....

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: