Golven van 6 meter spoelen over huizen, bedrijven en bruiloft in Hawaï

In Hawaï zijn enorme golven over huizen en bedrijfspanden gespoeld. Een bruiloft in Kailua-Kona, op het meest zuidelijke eiland, viel bijna in het water.De golven van afgelopen weekend waren meer dan 6 meter hoog en kwamen door een combinatie van sterke zuidelijke deining, vloed en stijgende zeespiegels door klimaatverandering, zegt de meteorologische dienst.Op de bruiloft in Kailua-Kona spoelden de golven de gedekte tafels en stoelen weg. Een gast die het filmde, zegt tegen persbureau AP dat dit zo'n vijf minuten voordat de ceremonie begon gebeurde."Het was totaal geen levensbedreigende situatie. Het was gewoon van, o mijn god, wat gaan we doen? Waar gaan we de tafels neerzetten?", zegt de Hawaïaanse gast. De ceremonie ging door en na afloop ruimden de gasten de rommel op.Reddingswerkers zijn zaterdag en zondag bijna 2000 keer in actie gekomen op het eiland Oahu, waar hoofdstad Honolulu op ligt. Eén iemand raakte zwaargewond, een surfer die een scheur in zijn achterhoofd opliep.