Opluchting in Emmerik: gevaarlijke WOII-bom blijkt oude melkbus

Emmerik kan weer opgelucht ademhalen. De Duitse grensstad was maandag in hoogste staat van paraatheid gebracht, omdat er een bom zou liggen. Uit nader onderzoek bleek het echter om een oude melkbus te gaan.Dat maakte de stad Emmerik bekend op de eigen Facebookpagina, vergezeld gaand van een foto waarop inderdaad de contouren zijn te zien van een verroeste en ingedeukte melkbus.Vanwege de vondst van het ‘onbekende stuk metaal’ lag al weken een ontruimingsplan klaar om de binnenstad van Emmerik hermetisch af te sluiten. Het ziekenhuis hield een patiëntenstop en richtte dit weekend al diverse noodlocaties in, mocht het van een evacuatie komen.Maar dat was allemaal tevergeefs, bleek maandagmorgen, toen uit onderzoek van de Duitse explosieven opruimingsdienst bleek dat er géén bom lag in de bouwput in de binnenstad, maar dat het om een oude melkbus ging.Wat er nu met het voorwerp gaat gebeuren, is nog niet bekend.