Iraniër (50) verzwijgt fles in zijn anus uit angst voor zijn vrouw

De monden van een paar artsen in Iran vielen open van verbijstering toen ze erachter kwamen waarom een patiënt last had van 'ondraaglijke pijn'. De 50-jarige man bleek al geruime tijd een waterfles in zijn endeldarm te hebben. De fles, 19 centimeter schoon aan de haak, zorgde bij de man voor een verminderde eetlust (goh), krampen (meen je), en opstopping (joh).De 50-jarige Iraniër was zich er zelf meer dan bewust van, maar hij besloot er bewust niets aan te doen. Waarom? Hij was als de dood voor zijn vrouw. Zo werd de vermaledijde fles zijn pijnlijke geheimpje. Hoe de fles in het darmkanaal van de man terecht was gekomen is niet onthuld, maar de kans dat hij zichzelf ermee wilde plezieren is volgens de artsen aanzienlijk. De 50-jarige had de fles bewust 'bottoms up' was ingebracht, zodat deze er aan de dop weer uitgetrokken kon worden.De man werd op 10 februari 2022 gecontroleerd door artsen, zo blijkt uit een recent verschenen Clinical Case Report. Vanwege zijn klachten vond zijn vrouw dat de Iraniër per se naar het ziekenhuis moest. Hij gaf schoorvoetend toe en zo kwam zij via een omweg toch achter zijn pijnlijke geheim. Gelukkig voor hem kon de fles zonder operatie worden weggehaald. Drie dagen later kon hij weer naar huis. De fleszitter werd wel nog doorverwezen naar de Iraanse GGZ.