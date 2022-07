Onderzoekers Spitsbergen kunnen alweer niet aan land door blokkerende ijsberen

In Spitsbergen werden Nederlandse wetenschappers voor de derde dag op rij gehinderd door ijsberen. Tijdens de expeditie vanaf het schip Ortelius wordt onderzoek gedaan naar klimaatverandering in Spitsbergen. De afgelopen drie dagen konden de onderzoekers maar met moeite voet aan wel zetten. Het rondbanjeren werd verhinderd door grazende ijsberen.



Zaterdag slaagden de onderzoekers er wel in aan wal te komen. Alleen moesten ze bij de ontdekking van een aanwezige ijsbeer snel worden geëvacueerd. Waarom er op dit moment zoveel ijsberen zijn is nog niet zeker. Vermoedelijk zit de oorzaak in het snelle smelten van het zee-ijs dit voorjaar. Daardoor zouden meer beren op land zijn komen vast te zitten. "De beren hebben als het ware de bus gemist", verklaart Expeditieleider Jan Belgers tegenover de NOS.



De blokkeerberen zijn niet het enige dat de expeditie op sommige punten helemaal in het honderd stuurt. Door een overdaad aan mist op de eerste dag, een te hoge golfslag op de tweede én een corona uitbraak aan boord liep het onderzoek al wat hiaten op. Toch worden er wel resultaten geboekt. De wetenschappers zijn ondertussen een keer of drie aan land geweest. Een deel van het veldwerk is gedaan.



De Ortelius vaart met vijftig onderzoekers en vijftig toeristen in de eilandengroep Spitsbergen, in de Noordelijke IJszee. Omdat de opwarming van de aarde daar sneller gaat dan waar dan ook ter wereld, is het voor wetenschapper de plek om de gevolgen van klimaatverandering voor dier en natuur te onderzoeken. Vanuit verschillende vakgebieden en achtergronden gaan onderzoekers mee.

