Nutteloze borden van Antwerpen

Semi-professioneel onnozelaar Kamiel De Bruyne (30) plaatst wekelijks een nieuw Nutteloos Bordje op een Antwerpse gevel. Wij volgen hem daarbij.Wa

18-07-2022 12:11:20

Vermoedelijk zouden die dingen in Nederland binnen enkele weken door de gemeente verwijderd worden omdat het niet in het stadgezicht past. Als iemand trouwens wil muggenziften - die kan langskomen, we hebben er zat.