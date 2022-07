Vlaggen omgehaald langs route Vierdaagse, behalve één Nederlandse

Bij de Waalbrug in Nijmegen hebben onbekenden vannacht 72 vlaggen omvergetrokken die er stonden voor de Vierdaagse, die deze week begint. Het gaat om nationale vlaggen van allerlei landen, die waren neergezet om internationale wandelaars welkom te heten. Eén vlag bleef staan - de Nederlandse - maar die werd omgekeerd.



De omgekeerde Nederlandse vlag is een symbool voor steun aan boeren en de stikstofprotesten.



Het nieuws werd gisteravond door De Gelderlander gebracht. Een woordvoerder van de Vierdaagse bevestigt vandaag het bericht. Daarbij werd gemeld dat er ook verlichting is vernield.



De organisatie heeft geen idee wie de vernielingen heeft aangericht. "Het kan baldadigheid zijn, het kan van alles zijn", aldus de woordvoerder. Er zijn volgens hem geen camerabeelden beschikbaar van de plek waar de vernielingen zijn aangebracht.



De Vierdaagse doet aangifte van de vernielingen. Het is niet bekend hoe groot de schade is. De organisatie zegt 'alles weer rechtop' te gaan zetten, en noemt de vernielingen 'heel erg'. "Omdat het ons heel veel geld kost en omdat wij trots zijn op de landen die allemaal meedoen aan de Vierdaagse."



Volgens dagblad de Gelderlander zijn boeren uit de regio rond Nijmegen met tractoren op weg naar de stad om de omver getrokken vlaggenmasten bij de Waalbrug terug te zetten om 'de schade te herstellen'.



Een boer zegt tegen de krant dat boeren door veel mensen op de actie worden aangekeken, maar hij stelt dat ze er niks mee te maken hebben.

