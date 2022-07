Oeps, foutje: vrouw richt ravage aan in wasstraat Ridderkerk

Het gaspedaal of toch de rem? Een vrouw heeft gisteren een flinke ravage veroorzaakt in een wasstraat in Ridderkerk door er vol gas in te rijden. Ze bleek flink te hebben gedronken. "Haar auto was niet goed schoon en boos wilde ze er een tweede keer doorheen rijden."Wijkagent Jan Waasdorp kwam gistermiddag naar de wasstraat in Ridderkerk toe om de schade op te nemen. "Alles hangt schots en scheef, bijna alle wasborstels zijn afgebroken", vertelt hij aan RTL Nieuws."De vrouw was ontevreden over het resultaat nadat zij door de wasstraat was geweest", legt Waasdorp uit. Ze ging daarom voor een tweede ronde. "De medewerker vroeg nog of de auto in neutraal stond, toen klonk geloei van de motor en vloog zij door de wasstraat." De bestuurster zou het gaspedaal en de rem per ongeluk hebben verwisseld.De wagen kwam tot stilstand tegen een andere auto, die nog niet uit de wasstraat was. Hoeveel de schade exact bedraagt, weet de wijkagent niet, maar waarschijnlijk wordt het een duur grapje.De vrouw bleek flink te hebben gedronken. In haar bloed werd een alcoholpercentage van 1,7 promille gevonden, terwijl maximaal 0,5 promille is toegestaan. Waarschijnlijk had de vrouw zo'n zes tot negen glazen alcohol gedronken.