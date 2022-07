Dichtgeplakte bak vol kittens gevonden onder snelweg

WESTLAND - In een tunneltje onder de A20 bij De Lier zijn donderdagavond zes kittens gedumpt. De beestjes zaten in een dichtgeplakte, blauwe bak. De dierenambulance Westland heeft zich over de katjes ontfermd.De zes rode katjes van ongeveer zeven weken oud hebben volgens Theo de Wijs van de dierenambulance niet lang op hulp moeten wachten. 'Ze waren schoon en hadden een vol buikje. Hun temperatuur was ook nog goed, dus ze hebben er niet lang gestaan.'De dierenambulance was een kijkje gaan nemen na een telefonische tip over een bak met jonge katjes in het tunneltje aan de Nolweg tussen Maasdijk en De Lier.De Wijs heeft de politie ingeschakeld: 'Dieren dumpen is strafbaar, daarom is de politie een onderzoek gestart'. De kittens hebben de nacht doorgebracht bij de dierenambulance. Inmiddels zijn ze overgebracht naar het dierenasiel in Rijswijk.