Gratis met de trein om recessie tegen te gaan?

Gratis met de trein. Het zou een welkome maatregel zijn in deze dure tijden, maar heel realistisch klinkt het niet. Toch kan het in Luxemburg al en maakt ook Spanje korte treinritten gratis voor vaste reizigers van september tot december. Ook andere Europese landen komen reizigers tegemoet met flinke kortingen op openbaar vervoer. Moet Nederland volgen?



Met de maatregelen willen de Europese landen de burger compenseren voor de hoge energieprijzen en inflatie. Hiernaast moeten de goedkope of gratis treintickets mensen overtuigen om vaker de auto te laten staan en de trein te nemen.



Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat spreekt van interessante initiatieven, maar kijkt ook naar wat zulke kortingen op zullen leveren en wat een eventuele prijsverlaging de belastingbetaler zal kosten. "Gaan er bijvoorbeeld meer mensen die al met het ov reisden of zijn het vooral mensen die al met het ov reisden die meer kilometers met het ov gaan afleggen. Met andere woorden: is het een manier om mensen vanuit de auto het ov in te krijgen?"



"Heel globaal uitgerekend zou gratis openbaar vervoer in heel Nederland ongeveer 4 miljard kosten", legt het ministerie uit. "Dat is de kale inschatting op basis van gemiste reizigersinkomsten en nog zonder eventuele kosten voor extra materiaal en personeel dat nodig zou zijn als er meer mensen met het ov gaan reizen."



Ook hoge kortingen zoals in Oostenrijk en Duitsland nu van kracht zijn, zouden de belastingbetaler veel geld kosten volgens het ministerie. In Oostenrijk mogen reizigers bijvoorbeeld voor drie euro per dag onbeperkt gebruik maken van het ov. "Dan moet er in de Nederlandse situatie naar schatting zo'n 4.000 euro per persoon door de belastingbetaler worden bijgelegd."



Ook Oscar van Elferen van de NS heeft zijn twijfels bij de haalbaarheid van de initiatieven. "We vinden het een hartstikke goed concept, maar de vraag is wie gaat het betalen? Wij zijn zelf niet in staat om een goedkoop kaartje aan te bieden. Daar hebben wij het geld niet voor."

Hoe je het ook wend of keert, het moet wel betaald worden.



Voorlopig is (in de provincie) het openbaar vervoer géén alternatief voor de auto: Te weinig frequent, te traag en te duur.



Eigenaardig is wel dat de automobilist zich scheel betaalt aan belastingen en ondanks dat goedkoper uit is dan een gesubsidieerd openbaar vervoer.



Ergens zit er iets scheef.

Hetzelfde met het ouderwetse ziekenfonds. Sinds het geprivatiseerd werd zijn de kosten, itt de bewering dat concurrentie tot prijsverlaging zal leiden, alleen maar gestegen.



Het leidt eerder tot prijsafspraken en wat dies meer zij. @Emmo : Sinds de NS geen staatsbedrijf meer zijn.Hetzelfde met het ouderwetse ziekenfonds. Sinds het geprivatiseerd werd zijn de kosten, itt de bewering dat concurrentie tot prijsverlaging zal leiden, alleen maar gestegen.Het leidt eerder tot prijsafspraken en wat dies meer zij.

