Vrouw in rolstoel beboet voor parkeren op plaats voor rolstoelers

In de Britse plaats Cardiff vinden handhavers het belangrijk dat je je aan de parkeerregels houdt. Zo belangrijk, dat ze het nodig vonden een rolstoelgebruiker te beboeten omdat de vrouw op een rolstoelersparkeerplaats stond.



Cerys Gemma heeft haar rolstoel nodig om van haar auto naar de portiek van haar flat te komen - en andersom. Parkeert ze op een reguliere parkeerplaats, dan kan ze de auto niet uit. Daarom gebruikt ze een plek die voor gasten met een fysieke beperking is aangelegd.



Dat kan de beheerder van het flatgebouw maar niet begrijpen, schrijft de BBC. Volgens hen moet de parkeerplek altijd beschikbaar zijn voor gasten en mogen bewoners de plek onder geen beding gebruiken. Er staat zelfs een boete op, die Gemma inmiddels heeft gekregen.



Een tekort aan parkeerplaatsen maakt dat de beheerder zo streng is als het gaat om de parkeerplaats voor gasten. Ze zijn naar eigen zeggen bezig met een oplossing. Tot die tijd moet de 34-jarige Gemma dus maar gewoon niet met de auto.



Het probleem speelt inmiddels al twee jaar. De rechtbank heeft besloten dat ze de boete ook daadwerkelijk moet betalen. "Ik probeer geduldig te zijn, maar het is moeilijk", zegt ze. "Maar ik ga me niet uit mijn huis laten jagen hierom."

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: