Onderzoek wijst uit: alcoholleeftijd moet naar veertig

Als het aan de wetenschap ligt, drinken mensen onder de veertig geen druppel alcohol meer. Een biertje, glas wijn of cocktail blijkt hartstikke schadelijk als je er voor je veertigste van snoept. Alleen voor mensen boven de veertig kan een klein beetje alcohol drinken mogelijk een positieve werking hebben.



Voor iedereen die jonger is, is drinken ronduit gevaarlijk, schrijven wetenschappers aan de University of Washington in Seattle. Ze deden onderzoek naar oorzaken van ziekten en overlijden, het grootste onderzoek dat tot nu toe wereldwijd is uitgevoerd.



Zet je graag de fles aan de mond, dan heb je een verhoogde kans op hart- en vaatziektes, verschillende soorten kanker en een ongeluk omdat je bezopen was. Ook blijkt uit het onderzoek dat de meeste mensen die (te) veel drinken tussen de 15 en 39 jaar zijn. Dus dan is je glas helemaal laten staan de beste optie, claimen de wetenschappers.



Het drinken van alcohol brengt vooral gezondheidsrisico's met zich mee. Waar men eerder dacht dat af en toe een glaasje rood wellicht goed is voor je gezondheid, blijkt dat uit de nieuwe cijfers niet, meldt Economic Times. Wil je dus minder risico lopen wat betreft je gezondheid, dan is het het slimst om alcohol helemaal uit je leven te bannen.

Reacties

16-07-2022 10:49:34 Jawel

Erelid







Dan zal ik die wijnkelder maar snel leegdrinken.

16-07-2022 10:56:09 Mamsie

Oudgediende







Het is nu helemaal duidelijk: van leven ga je dood! ⚰🪦⚱

16-07-2022 12:04:35 omabep

Oudgediende











Laat ze dan maar een beetje alcohol drinken dan leven ze toch ietsje langer denk ik.



Ik drink zelden iets, maar of ik daardoor langer leef zonder issues is nog maar de vraag, ligt er ook niet een beetje aan hoe je DNA wordt doorgegeven?



Net wat Het is Amerika die het onderzoek gedaan heeft. Daar mag je als 16-jarige een schiettuig kopen waar je iedereen mee mag doden, maar alcohol, nee dat is slecht.Laat ze dan maar een beetje alcohol drinken dan leven ze toch ietsje langer denk ik.Ik drink zelden iets, maar of ik daardoor langer leef zonder issues is nog maar de vraag, ligt er ook niet een beetje aan hoe je DNA wordt doorgegeven?Net wat @Mamsie : schrijft, van leven ga je dood. 🍷🥂

16-07-2022 12:17:54 De Paus

Oudgediende







S . Maar op mijn reizen naar het Midden-Oosten heb ik geleerd dat het eigenlijk helemaal niet mocht Alcohol drinken is een misdaad tegen God. Een lekker bisschopswijntje ging er bij altijd wel in.. Maar op mijn reizen naar het Midden-Oosten heb ik geleerd dat het eigenlijk helemaal niet mocht

