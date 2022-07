Voetballer schiet penalty loeihard over de zijlijn in Nigeria

De Nigeriaanse voetbalclubs Remo Stars en Ijebu United stonden donderdag in de finale van een regionaal bekertoernooi. Een wedstrijd die zelfs door de meest fanatieke voetballiefhebbers nog wel wordt overgeslagen en wie weet hoopten de spelers van Remo Stars daar ook op.Zonder schaamte schoten zij in de penaltyreeks een aantal van hun inzetten kansloos naast. Eén strafschop ging zelfs over de zijlijn. Sportjournalist Ibukun Aluko deelde de beelden op Twitter en schreef aanvankelijk: 'Als dit geen matchfixing is, dan weet ik het ook niet.'Toch rolt de bal anders in dit geval. In een latere tweet verklaarde Aluko namelijk hij erachter is gekomen dat de spelers van Remo Stars bewust hun eerste drie penalty's misten uit protest tegen oneerlijke beslissingen van de arbitrage in de wedstrijd.Ijebu United won de strafschoppenserie uiteindelijk met 3-0, maar dat zal geen verrassing zijn.