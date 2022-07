Antispieksoftware is racistisch

Een student aan de Vrije Universiteit Amsterdam gaat zich beklagen bij het College voor de Rechten van de Mens. Toen ze door alle lockdowns thuis tentamens moest maken, werd ze door de antispieksoftware niet goed herkend. Daar had de VU meteen wat aan moeten doen.



De vrouw werd alleen herkend als ze met een lamp in haar gezicht scheen. Volgens haar had de universiteit voor het gebruik van de software moeten controleren of zwarte studenten net zo goed herkend zouden worden als witte studenten.



Tegen de Volkskrant doet de studente haar verhaal. Ze had meermaals problemen met inloggen. De software bleek haar pas te herkennen als mens wanneer ze met een lamp in haar gezicht scheen. De software moet ervoor zorgen dat studenten niet frauderen tijdens tentamens en checkt dat op basis van algoritmes.



Met de klacht hoopt ze dat de VU stopt met het gebruik van de software. Ook wil ze dat er maatregelen komen dat dit in de toekomst niet meer gebeurt en wil de studente excuses aan iedere student die hiermee te maken heeft gehad.

