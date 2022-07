Man zit metershoog op boog Waalbrug, maar komt weer naar beneden

NIJMEGEN - Een man is woensdagavond op de boog van de Waalbrug in Nijmegen geklommen. Hij zat een tijdlang metershoog, precies in het midden van de brug.Politie en ambulance waren snel aanwezig. Zij hebben de man uiteindelijk naar beneden weten te praten, daarbij werd een luidspreker gebruikt. De man was volgens een politiewoordvoerster onder invloed. Hij is aangehouden en krijgt een bekeuring.Waarom de man op de brug klom is niet duidelijk. Een rijbaan en het fietspad op de brug waren enige tijd afgesloten in verband met incident.