Kersverse baasjes binnen één dag aangevallen door hun hond: viervoeter ingeslapen

Een hond heeft afgelopen dinsdag in Ede voor twee bijtincidenten gezorgd. In beide gevallen waren de baasjes, die het dier pas één dag in hun bezit hadden, het slachtoffer. In goed overleg is daarop besloten om de hond te laten inslapen.



De bijtincidenten vonden afgelopen dinsdagavond plaats aan de Jan Vermeerstraat in Ede. Een van de eigenaren van de viervoeter schakelde daarop de hulp in van zowel de politie als de dierenambulance. In goed overleg met de eigenaren is diezelfde avond nog besloten om de hond te laten inslapen.



Waarom de hond zijn baasjes aanviel is niet bekend.

Reacties

14-07-2022 18:30:06 omabep

Oudgediende



Hoe oud was de hond?

Waar hadden zij hem vandaan?

Is er gekeken of hij alleen op deze baasjes zo reageerde?

Deden zij iets verkeerds of was de hond ziek?



Nee, we kijken negens naar en de nieuwe eigenaren nemen de beslissing "inslapen", soms is het nodig hoor, maar ik vind dit zo'n kort verhaal dat ik het idee krijg dat er weinig is ondernomen om erachter te komen en dat er voor de makkelijkste weg is gekozen. Wat en kort door de bocht verhaalHoe oud was de hond?Waar hadden zij hem vandaan?Is er gekeken of hij alleen op deze baasjes zo reageerde?Deden zij iets verkeerds of was de hond ziek?Nee, we kijken negens naar en de nieuwe eigenaren nemen de beslissing "inslapen", soms is het nodig hoor, maar ik vind dit zo'n kort verhaal dat ik het idee krijg dat er weinig is ondernomen om erachter te komen en dat er voor de makkelijkste weg is gekozen.

14-07-2022 19:18:27 Emmo

Stamgast



Ik vermoed dat het een hond is die slecht te socialiseren is, mogelijk mishandeld door een vorige eigenaar (een tante van me heeft er zo-een gehad uit het asiel).

Als ik hiermee gelijk heb dan is het een fout van het asiel (aannemende dat het een asielhond is). Die dienen eerst te beoordelen of hond en beoogde baasjes bij elkaar passen.

Het kan natuurlijk ook een freak-accident zijn geweest. @omabep : Ik zit momenteel zelf op een dierenambulance. De meeste, zo niet alle, van de collega's zouden eerder geneigd zijn de baasjes te laten inslapen dan de hond.Ik vermoed dat het een hond is die slecht te socialiseren is, mogelijk mishandeld door een vorige eigenaar (een tante van me heeft er zo-een gehad uit het asiel).Als ik hiermee gelijk heb dan is het een fout van het asiel (aannemende dat het een asielhond is). Die dienen eerst te beoordelen of hond en beoogde baasjes bij elkaar passen.Het kan natuurlijk ook een freak-accident zijn geweest.

14-07-2022 19:19:37 Buick

Erelid



Ik denk dat de hond niet bij dat goede overleg aanwezig was.

