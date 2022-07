Politieagent geshockeerd: tuktuk in India zeult liefst 27 passagiers mee

Een politieagent die in de Indiase stad Fatehpur een tuktuk aan de kant had gezet wegens te hard rijden, keek vreemd op toen hij het aantal inzittenden ging inventariseren. In het wagentje bleken zich liefst 27 mensen te bevinden, onder wie een aantal kinderen en ouderen.



Een tuktuk biedt normaal gesproken plaats aan drie mensen, maar kan worden uitgebreid tot een maximum van zes passagiers, schrijft de BBC op zijn website.



Volgens de krant Times of India was de politie 'geshockeerd' door het enorme aantal inzittenden. De bestuurder had geprobeerd te ontkomen toen de politieagent hem wilde aanhouden voor het overschrijden van de maximumsnelheid. De tuktuk is in beslag genomen.



Fatehpur is een stad met 150.000 inwoners in Uttar Pradesh, India's dichtstbevolkte deelstaat.

Reacties

14-07-2022 16:39:22 Sjaak

Foto In en op een gemiddelde trein in India zitten 10.000 passagiers, dus die tuktuk is niet eens zo raar.

14-07-2022 18:25:47 omabep

Stevig karretje

14-07-2022 18:30:23 Emmo

@omabep : Indiërs zijn in de regel minder zwaar dan Duitsers

