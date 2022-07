14-07-2022 15:40:54

Quote:

De Fransman heeft al operatief zijn tong laten splitsen om zichzelf op een slang te laten lijken en ook zijn neus en een paar vingers liet hij verwijderden. Zelfs zijn schedel liet hij aanpassen. Maar deze ingreep is er eentje die maar weinig artsen willen uitvoeren. Omdat het niet ongevaarlijk is en mogelijk ook problemen met zich mee kan brengen.

Kunnen ze die man nu niet beschermen tegen zulke ideeën.En welke idiote dokter gaat het uitvoeren? Diegene moet(en) uit het ambt gezet worden. Zo ook die hieraan al hebben meegewerkt.Geef deze figuur psychische bijstand daar heeft hij meer aan dan een gespleten penis. Ook vind ik het laakbaar van die mensen die hem steunen door geld te storten, ook die zijn ziek.