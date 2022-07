Vrouw houdt uit schaamte een scheet in en belandt in een rolstoel

Het ‘slachtoffer’ Vitória De Felice Moraes, op Instagram beter gekend als Viih Tube, heeft meer dan 23 miljoen volgers. De Braziliaanse influencer deelde de onfortuinlijke ervaring op haar sociale media.



Op weg naar huis van het muziekfestival ‘Rock in Rio Lisboa 2022’ in Portugal ontstond er hevige turbulentie in de onderbuik van de jonge vrouw. Omdat haar vriendje steeds in de buurt was, probeerde ze met alle macht te verhinderen dat er een scheet zou ontsnappen uit haar welgevormde derrière. Na een tijdje kreeg Vitória zulke erge pijnscheuten in haar rug, dat ze zelfs even in een rolstoel door de luchthaven geduwd moest worden.



Pocah, Braziliaanse zangeres en collega-influencer van Vitória, ondervond in maart 2022 blijkbaar iets gelijkaardigs. Zij moest in het holst van de nacht zelfs in het ziekenhuis worden opgenomen omdat de pijn ondraaglijk was. “Meiden, schaam je niet om scheten te laten in het bijzijn van je man, want wat echt gênant is, is je man niet laten slapen vanwege de pijn, je naar het ziekenhuis moeten laten brengen, en de diagnose ‘gasophoping’ te krijgen,” liet ze haar volgers weten.

“Gas vormt zich van nature in je maag als een afvalproduct van de spijsvertering. Het vermengt zich met de lucht die je inslikt als je eet en drinkt. Als je een scheet inhoudt, kun je brandend maagzuur, een opgeblazen gevoel en pijn veroorzaken,” meldde een door The Sun geciteerde arts.

