Italiaan vrijgesproken van verkrachting omdat vrouw 'erom vroeg' met open wc-deur

In Turijn is deze week een man niet veroordeeld voor verkrachting omdat zijn vermeende slachtoffer de deur van een toilet open had laten staan. Met het open laten van de deur zou de vrouw de man "hebben aangezet om het te proberen". De advocaat van het vermeende slachtoffer is verbolgen over de uitspraak.



Twee jaar geleden werd de man wél veroordeeld voor de verkrachting, maar dat besluit is door de rechter nu teruggedraaid.



Het incident vond plaats in een kroeg waar beide jongeren aanwezig waren. De vrouw was erg dronken en zou volgens de rechter daarmee hebben uitgenodigd tot seksueel contact. Toen ze het toilet bezocht en verzaakte de deur op slot te doen, zou de man het volste recht hebben gehad om zijn seksualiteit op de vrouw bot te vieren.



De uitspraak maakt in Italië veel los, ook in de politiek.



"Ik krijg de rillingen hiervan. Het is om te beweren dat de vrouw hierom zou hebben gevraagd. Ze liet voor en tijdens het voorval meermaals duidelijk weten dat ze geen toestemming gaf", reageert parlementslid Laura Ravetto. "Dit besluit zet de rechten van vrouwen enkele lichtjaren terug in de tijd", aldus een politica van de Vijfsterrenbeweging.



De Italiaanse Hoge Raad gaat zich buigen over de zaak.

11-07-2022 18:44:05 Mamsie

Oudgediende



Tssss, zo'n rothaakje niet goed dichtdoen geeft anderen dus maar het recht om je dan maar te verkrachten..... gruwelijk! Hoe durft zo'n rechter!!,

11-07-2022 19:05:45 BatFish

Oudgediende



Dit is ziek - die rechter moet onmiddellijk uit zijn functie ontheven worden

11-07-2022 21:10:42 Grouse

Oudgediende



Ik dacht dat erom vragen toch echt anders klonk. Iets met woorden of zo.

Heeft meneer de rechter soms zelf iets op zijn kerfstok en wil hij vast jurisprudentie kweken?

11-07-2022 21:14:28 omabep

Oudgediende



@BatFish :

Dit is ziek - die rechter moet onmiddellijk uit zijn functie ontheven worden QuoteDit is ziek - die rechter moet onmiddellijk uit zijn functie ontheven worden Mee eens. Als iemand geen toestemming geeft is het verkrachting en niets anders.

11-07-2022 21:23:56 Mamsie

Oudgediende



@omabep : Precies! Ook al hangt je broek al op je enkels!

