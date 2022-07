Man en vrouw lopen over snelweg A58 om naar supermarkt te gaan

Een man en een vrouw hebben zaterdagavond wel een hele avontuurlijke wandeling gemaakt. De politie meldt dat de wandelaars over de A58 bij Oirschot liepen om naar een supermarkt te gaan.De politie kreeg meerdere meldingen over het voorval. ‘Ter hoogte van Oirschot troffen we een Arabisch sprekende man en vrouw aan’, meldt de politie. ‘Met tussenkomst van een Arabische tolk werd duidelijk dat ze vanuit het COA Oirschot onderweg waren naar de supermarkt.’De politie heeft duidelijk gemaakt dat het gevaarlijk is om over de autosnelweg te lopen. Ze zijn teruggebracht naar het COA.