Vrouw laat vier honden uit en valt in het water onder viaduct van A4 in Leiderdorp

Een vrouw is vrijdagavond tijdens het uitlaten van haar vier honden in het water gevallen en gewond geraakt. Dat gebeurde onder een viaduct van de A4 in Leiderdorp.Ze kwam terecht op een duiker en viel vervolgens in het water met een van haar honden. Vervolgens kon ze zelf bellen met de hulpdiensten.De toegesnelde brandweerlieden konden haar niet meteen vinden, tot ze haar hoorden roepen om hulp. Eerst werd haar hond uit het water gehaald. Daarna werd ze op een brancard gelegd en werd ze naar de kant gebracht.Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Haar honden zijn opgehaald.