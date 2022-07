Kind vindt cocaïne in fietsenhok Brabantse basisschool

Een jonge scholier van een basisschool in Made heeft twee envelopjes cocaïne gevonden in het fietsenhok van de school. De kabouterpost was gevuld met twee keer 0,8 gram coke. De basisschool laat aan Omroep Brabant weten dat ze in het duister tasten over de herkomst van de drugs.



De politie doet onderzoek, maar of ze de drugs kunnen herleiden naar een eigenaar is nog onduidelijk. Handhavers waarschuwen drugsgebruiker op Instagram over het laten slingeren van je Colombiaanse marcheerpoeder.



"Op een schoolplein waar dagelijks veel nieuwsgierige kleine kinderen komen die een papiertje vinden met een leuke opdruk en wit poeder. Kinderen raken alles aan en steken hun vingers vaak in hun mond", aldus het bericht.

De basisschool laat aan Omroep Brabant weten dat ze in het duister tasten over de herkomst van de drugs. Uiteraard. Als er ook geen afzender op staat, dan wordt het wel héél lastig. Uiteraard. Als er ook geen afzender op staat, dan wordt het wel héél lastig.

