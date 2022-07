Zeldzaam weersverschijnsel VS: lucht kleurt groen tijdens noodweer

Een opvallend tafereel in de Amerikaanse staat South Dakota: op verschillende plekken zorgden geclusterde onweersbuien afgelopen dinsdag voor een felgroene lucht. Het zeldzame verschijnsel kan zich voordoen bij een zogeheten derecho, zoals de Amerikanen dit type onweersbuien noemen.Een derecho is een enorm buiencomplex dat wel 400 kilometer groot kan zijn. Het fenomeen vervoert zich in hoog tempo over het land, en kan tornado-achtige windstoten, felle regen en onweer met zich meebrengen. Dit weertype komt vaker voor in het binnenland van de Verenigde Staten, maar het verkleuren van de lucht is zeldzaam.Volgens de National Weather Service (NWS), het Amerikaanse KNMI, verkleurt de hemel voordat de buien losbreken, of soms tijdens het noodweer. Volgens meteoroloog Peter Rogers van de NWS komt het door de manier waarop de zon op bepaalde deeltjes in de atmosfeer schijnt, zegt hij tegen The New York Times."Het zal een hoop aandacht hebben getrokken", zegt Rogers. De groene lucht was het best zichtbaar in en rond de plaats Sioux Falls, waar veel inwoners het fenomeen vastlegden en op social media plaatsen.