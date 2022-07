Mensen met zeer grote penissen gezocht voor nieuwe documentaire Too Large For Love

Een castinggroep voor een nieuwe documentaire is op zoek naar mensen met zeer grote penissen.



De nieuwe show, getiteld Too Large For Love, plaatste een advertentie op de castingwebsite Lost In TV, op zoek naar deelnemers ouder dan 18 jaar van elke seksualiteit of etniciteit.



De advertentie luidt: “Uit een recent onderzoek bleek dat bijna de helft van de mannelijke bevolking wenste dat ze een grotere penis hadden. Dus een grotere penis, een beter leven, toch? Nou, niet altijd.



“Een gloednieuwe documentaire is om de verborgen problemen van het leven met een zeer grote penis te bespreken, hoe het alle aspecten van het leven beïnvloedt, inclusief je seksleven, en welke hulp er is voor mensen in nood.”



De producenten willen graag met mensen praten over hun positieve en negatieve ervaringen met het hebben van een grote penis.



De serie wordt ontwikkeld door Spun Gold, het productiebedrijf achter shows als The Real Full Monty, Love Your Garden, Britain’s Most Luxurious Hotels en My First Threesome.

