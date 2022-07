Kat Downing Street geeft geen commentaar over situatie Boris Johnson

Larry, de kat van de Britse premierswoning op Downing Street 10, onthoudt zich van commentaar op de situatie rond de Britse premier Boris Johnson (58 ). De politicus verkeert momenteel in zwaar weer omdat binnen enkele dagen tientallen leden van zijn kabinet ontslag hebben genomen.



Voor de Britse ambtswoning in Londen volgen veel journalisten de ontwikkelingen op de voet. Persbureau Reuters deelt een filmpje waarop een van hen Larry vraagt of hij Johnson gevraagd heeft af te treden. De kat reageert niet op deze vraag.



Larry vierde begin 2021 zijn tiende verjaardag als muizenjager op Downing Street 10. Hij heeft inmiddels gediend onder drie Britse premiers: David Cameron, Theresa May en Boris Johnson. Het dier is inmiddels 15 jaar oud en voert de titel 'Chief Mouser'. Hij zette als vierjarige asielkat voor het eerst voet over de drempel op 15 februari 2011.



Larry werd uitgekozen om zijn jachtinstinct, maar maakte de verwachtingen niet helemaal waar. Volgens zijn eerste baasje, premier David Cameron, verschalkte Larry in zijn eerste maanden drie muizen, maar verslapte daarna zijn aandacht. Omdat hij wel de harten van het publiek en de pers veroverde, wordt hij niet vervangen. Wel kreeg hij in 2012 korte tijd hulp van poes Freya, die veel fanatieker was.

