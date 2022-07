Arbeiders laten openstaande rioolput onbewaakt achter: 82-jarige vrouw valt metersdiep naar beneden

De vrouw (82) wandelde op de Naamsesteenweg in Heverlee op het fietspad. Arbeiders hadden er ter hoogte van de Graaf de Grunnelaan een rioolput geopen

08-07-2022 08:45:56

Oei, dat is wel heel slordig om weg te lopen zonder goeie markering. Dit was een oudere dame die liep op het fietspad, maar voor fietsers is het risico enorm groot. Je zal daar met een redelijke vaart in duiken.