Hij is geel-zwart gestreept, houdt van zoetigheid en is hoogstwaarschijnlijk niet je beste vriend. Vreemd eigenlijk, want we zouden de wesp best wat dankbaarder mogen zijn voor al zijn werk. Maar samen met de mug is de wesp zo'n beetje de minst welkome gast op je zomerfeest. En daarom dit artikel: waardeer de wesp, het gaat je helpen, want ze zijn met veel de komende maanden.



Veel zon, weinig regen en hoge temperaturen zorgen voor een goed jaar. "Voor de wesp dan", zegt Arnold van Vliet er snel bij. Voor mensen die bang zijn voor wespen is het een heel ander verhaal, aldus de bioloog van de Wageningen Universiteit. Dat er nu al flink wat wespen zijn, is opvallend. Van Vliet: "De zogenoemde limonadewespen zijn er ook vroeg bij en er zijn al flink wat meldingen geweest bij wespenbestrijders."



Dat komt allemaal omdat de koninginnen van de wespenkolonies vroeg zijn ontwaakt uit hun winterslaap, zegt Van Vliet. Bij een comfortabel zonnetje en dito temperatuur denken die al gauw dat het tijd is om hun nest te beginnen.



En dat is flink anders dan vorig jaar, toen een koud voorjaar zorgde voor juist erg weinig wespen. Grote kans dus dat je dit jaar al vroeg af en toe een wesp in je tuin hebt gehad die even een hapje van je schutting nam. Hout is namelijk een van de bouwstenen van een goed en stevig nest.



Maar dat we nu al wespen hebben die graag meegenieten van onze zoetigheid, dat gebeurt niet vaak. "Dat betekent dat sommige nesten al voltooid zijn en dat er geen larven meer zijn", weet Van Vliet. "In het eerste stadium geven larven namelijk zoetstof af, wat de zogenoemde werksters kunnen nuttigen." En dus laten ze jouw ijsje of sinaasappelsap voor wat ze zijn.



Maar de eerste koninginnen stoppen nu alweer met eitjes leggen, waar de larven uitkomen. Er is dus geen zoetstof meer voor de werksters, waardoor zij dat nu op een andere plek gaan zoeken. Het zijn er nu nog niet veel, maar dat duurt niet lang. Van Vliet: "Ik denk dat het in juli al dolle pret is."



Misschien is dat niet heel prettig, maar bedenk dan dat de wespen jou hebben geholpen in de periode voordat ze overlast gaven. Jij had bijvoorbeeld gedurende de zomer veel meer last gehad van andere insecten als er geen wespen waren geweest.



In de periode dat de larven gevoed moeten worden, jagen de wespen namelijk op rupsen, vliegen, spinnen, muggen en andere insecten. "Een volwaardig wespennest kan rond de 100.000 insecten per dag vangen. Best een mooie service die ze verlenen", zegt Van Vliet.



Hoe meer wespen, hoe minder andere insecten dus. Scheelt weer wat muggenbulten. En bedenk altijd: de wesp is er nooit op uit om je te steken. Hij vindt alleen je eten en drinken lekker.

Reacties

De bierviltjes om je glas af te dekken liggen al klaar op de balkontafel. Als het echt te gek wordt hangen we een wespenvanger in de hoek van het balkon. Verder laten we de beestjes maar hun gang gaan. Ik ben er niet echt dol op, maar als je ze met rust laat is het te doen.

Het gaat slecht met de bijen. Dus als de wespen hun taak overnemen moeten we ze daar erkentelijk voor zijn.

Toen ik gisteren dacht een bromvlieg te elektricuteren en het een wesp bleek te zijn vond ik dat best jammer.

Maar ja, in de caravan hoort geen vliegend brombeest.

@Mamsie : Wespen en bijen zijn heel verschillende dieren. Belangrijkste verschil, voor ons mensen, is dat bijen meer aan bestuiving doen en honing verzamelen.

@Emmo : Dat is ook wel zo maar beter een wat mindere bestuiver dan helemaal geen bestuiver, ja toch?

Voor de liefhebbers: volg op Twitter (apenstaartje)wespenvriend en lees de Wespenkrant

