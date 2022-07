Inspectie haalt voor derde keer groot aantal verwaarloosde dieren uit woning

Honden die vol met vlooien zitten, cavia's in vervuilde hokken, vogels in vieze kooien en vissen in vervuild water. De Landelijke Inspectie Dierenbescherming heeft deze week meer dan honderd dieren uit een woning in het Limburgse Bergen gehaald. En niet voor de eerste keer.Voor de derde keer in twee jaar tijd heeft de LID dieren weggehaald uit de woning. Alle dieren werden onder beroerde omstandigheden gehouden. De honden zaten onder de vlooien, de vissen en amfibieën verbleven in zwaar vervuild water, de cavia’s, muizen en vogels werden in slechte, vieze kooien gehouden."We hebben de gemeente gevraagd om in te grijpen want we kunnen niet aan de gang blijven", vertelt een woordvoerder van de inspectie tegen EditieNL. "We hebben al eerder dwangsommen opgelegd en de politie heeft een proces verbaal laten maken maar het mag niet baten." De inspectie hoopt dat de gemeente maatregelen neemt om te voorkomen dat de bewoners opnieuw dieren in huis halen.De dieren die zijn meegenomen door de medewerkers van de LID zijn ondergebracht bij verschillende opvanglocaties. De kosten hiervoor worden net als de vorige keren verhaald op de eigenaars.