Auto's worden gezegend bij kerk in Voorschoten: 'Bijzondere traditie'

Een bisschop die water over auto's heen zwiept, je zou haast denken dat de kerk een carwash is begonnen. Maar niets is minder waar. Bij de H. Laurentiuskerk in Voorschoten konden mensen met vakantieplannen zondag namelijk hun voertuig laten zegenen voor een goede reis. En niet alleen auto's, maar ook fietsen skateboards of zelfs rollators konden worden gezegend.'Of het schade voorkomt weet ik niet', geeft diaken Peter Winnubst eerlijk toe. 'Maar het gaat om de mensen die in de auto zitten. God zegent de bestuurders voor een veilige terugkomst en natuurlijk ook wel een beetje de auto, want daar zitten ze per slot van rekening in.'Het zegenen van voertuigen is een katholiek gebruik en is verbonden met de verering van de heilige Christoffel van Lycie. Hij is de patroonheilige van de reizigers. Nadat de auto is gezegend, ontvangt de bestuurders een kleine afbeelding van Sint Christoffel om aan de achteruitkijkspiegel of sleutelbos te bevestigen.Of het echt helpt, is maar de vraag. 'Nee, ik ga mijn autoverzekering niet stoppen omdat ik nu gezegend ben', vertelt een bestuurster. 'Ik geloof wel dat mijn reis nu wat veiliger wordt, maar ik ben natuurlijk niet de enige bestuurder op de weg'.Wonderen bestaanWonderen bestaan, zegt diaken Winnubst met een lach. 'Verleden jaar was er bij de voertuigzegening een auto die niet meer wilde starten. Totdat de bisschop de auto de zegen gaf. Toen deed hij het opeens weer. Dus het was toeval of niet, dat is een eigen interpretatie, maar hij deed het wel mooi weer'.De laatste auto die zondag werd gezegend bij de kerk in Voorschoten is een oude cabriolet. Waarom de bestuurder dit laat doen? 'Ja, het is een bijzondere traditie en je hoopt toch dat je veilig blijft onderweg. Zeker met deze oude auto kan ik wel wat extra hulp gebruiken.'