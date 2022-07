Duitse hond na twee jaar op industrieterrein gevonden

Een Duitse hondeneigenaar raakte zo’n twee jaar geleden zijn geliefde huisdier kwijt. Nu blijkt dat de hond al die tijd rondscharrelde op een industrieterrein in Moerdijk (Noord-Brabant).

Hoe het dier daar verzeild raakte, blijft een raadsel. Maar dankzij Honden Zoekteam Braboland is hij gevonden.



De hond blijkt afkomstig uit de Duitse stad Duisburg, en het is een compleet raadsel hoe het dier in Moerdijk is terechtgekomen. “Hij kwam in één keer boven water. Ik schrok toen ik hem zag. Je weet natuurlijk niet wat voor hond het is. Of-ie ontsnapt is of wat dan ook”, zegt Rob van Duijn van United Offshore Services dat op het terrein gevestigd is tegen BN DeStem.



Van Duijn waarschuwde de politie en de Dierenbescherming, maar niemand kon hem helpen. “Dus we zijn hem maar elke dag eten gaan geven. Ons bedrijf zit op een groot, afgesloten terrein en ik denk dat dat veilig voelde voor hem. Er zijn een hoop plekken waar hij zich lekker kon verschuilen. We noemden hem Herman.”



Hij vervolgt: “Op een gegeven moment was hij zo mak, dat hij bij sommige jongens uit de hand at. ’s Ochtends zat hij keurig te wachten op de zakken met voer en het blikvoer.”



Honden Zoekteam Braboland kwam in actie na een Facebook-bericht van een vrachtwagenchauffeur. De man schreef over de loslopende hond en vroeg wie het baasje is.



United Offshore Services gaf daarop toestemming om een vangkooi te plaatsen. En na twee weken werd Herman gevangen. “Een mooie prestatie van ons team”, aldus Inge Frijters van Honden Zoekteam Braboland.



Dat team kreeg uiteindelijk het verlossende telefoontje van iemand die vertelde dat de hond uit Duitsland komt. De echt naam van de hond blijkt Junis. Zijn baasje is dolblij dat het dier nog leeft, maar is (nog) niet met hem herenigd. Frijters: “We zijn nog in overleg over wat het beste voor hem is.”

Was het dier dan niet gechipt?

@Mamsie : vast wel, maar die chip konden ze natuurlijk pas na het vangen uitlezen.

