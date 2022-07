Afberende badgast drijft wijkagent tot wanhoop: geen signalement van naakte man

Nijmegen heeft een probleem met strandjuiners. Badgasten bij de Bisonbaai worden te pas en te onpas geconfronteerd met een wapperende zwans. In de omgeving zouden één of meerdere masturberende mannen actief zijn. Hoewel er legio meldingen worden gedaan, vooralsnog een onbevredigend resultaat. Ieder signalement van de zorgwekkende zandrukker zelf of desnoods diens gereedschap ontbreekt.



Tussen de vijf en de tien keer werd er afgelopen maand bij de wijkagent melding gemaakt van naakte mannen die zichzelf een dienst bewezen. De politie kan nog niets zeggen over het aantal heerschappen dat op de plek frequent schennis pleegt. Daarbij wordt het recherchewerk voor de dienders bemoeilijkt door het gebrek aan kleding. Zo wordt het vaststellen van een signalement niet makkelijker. Al helemaal omdat de Bisonbaai ook een naakstrandje heeft.



''Mensen maken melding van een naakte man. Daar kunnen wij in beginsel weinig mee'', stelt een onbevredigde wijkagent tegenover De Gelderlander. De politie neemt de zaak zeer serieus. De Bisonbaai wordt meermaals per dag gecontroleerd op ongewenste onzedelijke operatie. De wijkagent hoopt dat de jacht op de afberende badgast snel tot een climax komt.



Om de pakkans te vergroten gaan de agenten niet meer in politiekleding, maar in burger ter plaatse. Wij gaan er voor het gemak van uit dat de dienders hun kostuum niet afstemmen op de specifieke burger waarnaar zij op zoek zijn. Badgasten worden opgeroepen direct de politie te bellen als zij iets zien en om foto's en video's te maken 'wanneer dat veilig kan'.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: