Agenten vinden meer dan 30 lichamen in uitvaartcentrum

Tientallen lijken zijn vrijdag gevonden in een uitvaartcentrum in Jeffersonville, in de Amerikaanse staat Indiana. De lokale autoriteiten kregen een melding dat uit het uitvaartcentrum een sterke lijkenlucht zou komen. Politieagenten uitgerust met gaspakken ontdekten 31 lichamen waarvan sommigen al in staat van ontbinding.



''Een aantal van de stoffelijk overschotten lagen al sinds maart in het gebouw'', verklaart een hooggeplaatste politieagent van de Jeffersonville Police Department tegenover FOX4. ''Het was een zeer onprettig schouwspel, de omstandigheden waren niet goed.'' In het gebouw werden ook de gecremeerde resten van 16 personen aangetroffen. De politiemacht is een onderzoek gestart naar het uitvaartcentrum.



De stoffelijke resten zijn overgebracht naar de lijkschouwer voor identificatie. Een vrouw die het lichaam van haar overleden broer naar het uitvaartcentrum had gebracht voor zijn crematie is nog altijd aan het wachten op zijn resten. De man overleed in april. De directeur van het crematorium antwoordde haar dat hij op dat moment veel aan zijn hoofd had.

Reacties

04-07-2022 19:28:01 Emmo

Stamgast



WMRindex: 57.239

OTindex: 27.862

In eerste instantie lijkt dit op het nieuwsbericht "Dode gevonden op kerkhof".

04-07-2022 20:44:57 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.091

OTindex: 82.182

@Emmo : ja idd. Dit is de plaats waar je lijken verwacht. Maar je vraagt je toch af wat die directeur aan zijn hoofd had

04-07-2022 21:06:11 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.119

OTindex: 21.322

@Emmo : Ja was ook mijn eerste gedachte, maar ik denk dat dit niet helemaal de manier is waarop je ze in een uitvaartcentrum wil aantreffen.

