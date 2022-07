In dit restaurant tipt het onbeschofte personeel je gemorste milkshake maar van tafel te likken

Na Australië en Engeland is het restaurant binnenkort ook in Nederland te vinden: Karen’s Diner. En dit is niet zomaar een restaurant, het doel van het personeel is namelijk om je zo grof mogelijk te behandelen.



Wat je dan precies van ze kan verwachten? Eten dat op tafel wordt gesmeten, een middelvinger als je klaagt over je gerecht en passief agressieve opmerkingen over je kleding. Omgekeerd mag jij je als gast ook als een echte Karen gedragen, dus grof zijn naar het personeel. Op Instagram is een gast te zien die heeft gemorst en te horen krijgt dat ze het maar moet oplikken. Een servetje om het op te ruimen? ‘F*ck off’ krijgt ze te horen. Op tafel kan een kaartje komen te staan dat aan deze tafel vier hoeren zitten.



Het restaurant gaat in augustus open in Amsterdam. Waar het is, houdt de restaurantketen geheim, je kunt wel al reserveren. Het gaat volgens de reserveringssite om een tijdelijk restaurant dat 30 september weer sluit.

Reacties

04-07-2022 16:20:58 GinnyWemel









T Je moet er maar van houden...

04-07-2022 16:27:44 Emmo









Toch geef ik de voorkeur aan een nette ober die komt vragen "Heeft het gesmaakt, mijnheer, mevrouw"?

04-07-2022 17:06:11 Buick









Ik kan niet wachten tot het 30 september is. Dan is die zaak weer gesloten.

04-07-2022 20:38:41 allone









Afschuwelijk. Als je daar heen wilt heb je toch een psychiater nodig?

