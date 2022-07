Tientallen mensen bevrijd uit Nigeriaanse kerk die wachtten op terugkeer Jezus

De politie in het zuidwesten van Nigeria heeft 77 mensen bevrijd die maanden werden vastgehouden in een kerk. Daar zouden ze hebben gewacht op de terugkeer van Jezus op aarde.



De dominee van de kerk in de plaats Ondo en zijn plaatsvervanger zijn gearresteerd. Zij zouden de mensen hebben verteld dat de terugkeer aanvankelijk in april zou plaatsvinden, maar dat die nu in september dit jaar werd verwacht. "Ik kreeg van God de instructie dat deze mensen in de kerk konden blijven om te wachten op Jezus' wederkomst", zei de dominee bij zijn arrestatie.



Onder de aangetroffen mensen waren 26 kinderen. Veel van hen zouden hun school hebben verlaten om het fenomeen bij te kunnen wonen.



De Nigeriaanse politie kwam de zaak op het spoor doordat een moeder melding maakte van de vermissing van haar kinderen. Zij vermoedde dat ze in de kerk waren. Daar werden 77 mensen ontdekt. Sahara Reporters schrijft dat ze verbleven in de kelder van de kerk.



Sommige christenen geloven dat Jezus bij zijn wederkomst op aarde gelovigen een plekje in de hemel bezorgt. Volgens de BBC onderzoekt de politie of de dominee en zijn plaatsvervanger schuldig zijn aan massaontvoering.

