Noord-Korea geeft ballonnen met virusdeeltjes schuld van corona-uitbraak

Het enige land dat naar eigen zeggen tot voor kort volledig coronavrij zou zijn, heeft nu toch het staartje van de pandemie te pakken. Alleen geeft dictatuur Noord-Korea buurland Zuid-Korea de schuld van de uitbraak in het ogenschijnlijk hermetisch afgesloten land.



The Guardian meldt dat de Noord-Koreanen een zondebok hebben gevonden voor de uitbraak. Zuid-Korea zou ballonnen over de grens hebben gestuurd waarmee de bevolking van het buurland besmet zou worden.



Op 12 mei dit jaat gaf Noord-Korea voor het eerst toe dat ook dat land niet gevrijwaard is gebleven van de ziekte. Hoe de status in het land is, is onduidelijk. Wel werd direct gevreesd voor het welzijn van een groot deel van de bevolking, voornamelijk door armoede en vermoedelijk slechte zorg.



Het persbureau van Noord-Korea meldt nu dat een militair en een kind van vijf 'ongeïdentificeerde materialen' hebben aangeraakt half april, twee weken later kregen ze covid. De tijdlijn lijkt niet helemaal te kloppen: er werd gemeld dat de vermeende ballonnen pas eind april de grens over zijn gegaan.



Noord-Korea waarschuwt inwoners ver bij de ballonnen vandaan te blijven om niet besmet te raken. Niet geheel toevallig worden ballonnen regelmatig gebruikt om flyers met boodschappen tegen het regime en gezondheidshulpmiddelen voor de bevolking te verspreiden. Noord-Korea weigert ook op het gebied van gezondheidszorg alle hulp, waaronder coronavaccinaties.

