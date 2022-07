Man krijg salaris 330 keer, neemt ontslag en verdwijnt

Een man in Chili moet het gevoel hebben gehad dat hij de loterij had gewonnen toen hij recent op zijn rekening keek. Zijn banksaldo was niet aangevuld met één keer zijn maandsalaris maar 330 keer zijn maandsalaris. Toch een leuke meevaller.



Normaliter ontvangt de medewerker van Consorcio Industrial de Alimentos (Cial) 500.000 Chileense peso's, omgerekend zo'n €515,-. Nu werden er 165.000.000 peso's bijgeschreven, omgerekend een kleine €170.000,-



In plaats van het foutje bij HR te melden, besloot de man het anders aan te pakken, meldt Diario Financiero. De man werd gesommeerd naar personeelszaken te komen om het geld terug te geven. Hij ging wel naar personeelszaken, maar besloot daar een brief van zijn advocaat te overhandigen. Waarin hij ontslag nam.



Sindsdien heeft het bedrijf nooit meer iets vernomen van de man. Er zitten allerlei mensen bovenop om het geld terug te krijgen, tot nu toe zonder succes.

Reacties

02-07-2022 15:06:10 Mamsie









Ik zou hetzelf niet doen, daar heb ik het lef gewoon niet voor maar ik kan die man geen ongelijk geven. 🤑



Laatste edit 02-07-2022 15:06

02-07-2022 15:34:59 Sjaak









Dus die man had een salaris van omgerekend €515,-. Ook niet veel.

02-07-2022 16:27:42 Emmo









@Sjaak : Dat hangt af van de kosten van levensonderhoud. Ik heb het eens met een Filipijnse collega (op z'n janboerenfluitjes) uitgerekend. De goede man kon met hetzelfde geld ca 2x zoveel kopen als ik. En dat bij een belastingdruk van 3%....

