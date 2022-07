Vrouw in verwachting van twee identieke tweelingen

Een vrouw uit Engeland was dolblij toen ze erachter kwam dat ze samen met haar partner in verwachting is van haar tweede kind. Nu blijkt ze niet alleen zwanger te zijn van haar tweede, maar ook van haar derde, vierde én vijfde.



Ashley Ness is namelijk zwanger van twee identieke tweelingen. Bijzonder wel, de kans dat dit gebeurt is namelijk 1 op de 70 miljoen. De 35-jarige moeder van bijna vijf moest even bijkomen van het nieuws.



Dat kreeg ze overigens niet direct. Degene die de echo afnam, begon met het tellen van de foetussen. Bij twee stopte de expert om er een arts bij te halen, meldt Metro UK. Die kon uiteindelijk bevestigen dat Ashley vier baby's draagt. Twee tweelingen.



Het gaat om twee identieke tweelingen. Dat is bijzonder omdat er twee eitjes zijn bevrucht en beide eitjes zijn vervolgens gesplitst, waardoor Ashley en haar vriend nu vier kinderen erbij krijgen. Ashley voelt zich vooral gezegend. "Het duurde lang voor ik mijn dochter kreeg en ik heb best wat miskramen gehad. Dit is zo mooi!"

