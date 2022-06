Boze boer die bomen kapte, moet opstappen als raadslid

KRIMPENERWAARD - De fractie van Pro Krimpenerwaard wil dat veehouder Floor de Jong zich terugtrekt als raadslid van de SGP. Maandag kapte hij in Bergambacht samen met andere boeren honderd oude knotwilgen uit frustratie over het stikstofbeleid.'Die bomen maakten deel uit van een prachtig karakteristiek landschap. Dit is ongelooflijk en niet uit te leggen', zegt Ad Struijs, fractievoorzitter van Pro Krimpenerwaard in West Wordt Wakker op Radio West. 'Los van de discussie over de stikstofproblematiek is dit vernieling. Dat is in strijd met de gedragscode voor raadsleden, die andere verantwoordelijkheden hebben dan inwoners.'Dat de knotwilgen op het eigen terrein van Floor de Jong stonden, maakt volgens Struijs niet uit. 'Hij wordt zwaar gesubsidieerd voor die wilgen en heeft de verplichting die te onderhouden. Door die subsidie zijn de bomen van ons allemaal. Bovendien heeft hij ze gekapt in het broedseizoen en dat is een strafrechtelijke zaak.'Struijs wil de bomenkap aan de orde stellen in de gemeenteraad. 'En we willen er bij de SGP op aandringen dat deze man zich terugtrekt als raadslid. 'Er moet sprake zijn van enige verstandsverbijstering bij deze persoon en ik denk dat hij het niet had gedaan als hij er nog eens over had nagedacht. Maar nu zijn de bomen onherstelbaar beschadigd en veel mensen maken zich hier kwaad over.'Volgens Struijs is er al aangifte van de kap gedaan. Ook roept hij inwoners op om aangifte te doen om zo een signaal af te geven richting het college. Voor de knotwilgen komt dat te laat, want die zijn volgens de fractievoorzitter onherstelbaar beschadigd. 'Ze zijn onder de knot gekapt. Die bomen zijn kapot en gaan dood.'Veehouder heeft spijt van actieVeehouder Floor de Jong heeft inmiddels aangegeven spijt te hebben van zijn actie. 'Als ik de klok kon terugdraaien, had ik het anders gedaan', zei hij dinsdag tegen mediapartner RTV Krimpenerwaard. 'Heel veel mensen gaan de knotwilgen aan het hart, maar ik hoop niet dat het gebied achter mij vergeten wordt.'Op de uitspraken van Ad Struijs, dat hij zich moet terugtrekken als gemeenteraadslid van de SGP, gaat De Jong woensdagmorgen niet in. 'Ik wacht de komende gemeenteraadsvergadering af', zegt hij daarover. Wel geeft hij aan dat de 'commotie van de afgelopen dagen' hem 'niet in de kouwe kleren is gaan zitten'. De eerstvolgende gemeenteraadsvergadering in Krimpenerwaard staat komende dinsdag op het programma.