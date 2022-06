Rij vermijden op vliegveld, deze Brit faket handicap: Walgelijk

Zo kun je ook de lange rijen op het vliegveld vermijden, maar populair maak je je er niet mee. Een Britse student postte trots filmpjes op TikTok waarop te zien is hoe hij net doet of hij niet kan lopen en in een rolstoel samen met een vriend langs de rijen snelt.Wolf Jenkins wilde zijn terugvlucht vanuit Bodrum in Turkije halen, maar er stond een enorme rij. "We wisten dat we onze vlucht zouden missen", schreef hij bij de video die hij op TikTok plaatste.De student en zijn vriend bedachten naar eigen zeggen een list. Ze zagen mensen in rolstoelen die langs de rij werden geduwd, dus Jenkins besloot de beveiliging te foppen. Hij trok zijn sok en schoen uit en deed net alsof hij zijn enkel had verstuikt. De Brit kreeg gelijk een rolstoel en hoefde niet in de rij te staan.Ook kregen hij en zijn vriend nog eens zes stoelen om comfortabel te kunnen zitten in het vliegtuig.Aangekomen in Bristol trok hij bij de uitgang zijn schoen weer aan en liep hij doodleuk weg. Of het wel zo slim was om zijn truc te delen op social media is de vraag.Toen hij het twee weken geleden postte op TikTok viel het nog wel mee met de reacties, maar nu Britse media het verhaal hebben opgepikt, kreeg de student veel hoon over zich heen. Vooral mensen die zelf in een rolstoel zitten, namen hem onder vuur. 'Walgelijk. Dit kan ten koste gaan van mensen die het echt nodig hebben', zo vat iemand de reacties kernachtig samen.