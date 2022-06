Openwaterwedstrijd kruist school kwallen: tientallen zwemmers gestoken

In Frankrijk zijn zondag tientallen zwemmers gewond geraakt toen ze tijdens een openwaterwedstrijd door een school kwallen zwommen. Het gaat om deelnemers aan de Monte Cristo-challenge, die 5 kilometer moeten zwemmen van een forteiland naar de havenplaats Marseille.



Enkele honderden deelnemers vertrokken om 08.30 uur voor de zwemwedstrijd, die als het grootste openwaterevenement van Europa geldt. Na vijf minuten schreeuwden de eerste deelnemers dat ze gestoken waren.



Voor de kust van Marseille zijn momenteel veel kwallen te vinden doordat de wind in een bepaalde hoek staat. Bovendien zijn er weinig roofdieren zoals schildpadden en dolfijnen.



Boten van de reddingsdienst haalden tientallen deelnemers met brandwonden uit het water. Sommige waren door hun wetsuits heen gestoken. Zo'n 50 personen bleken gestoken te zijn.



De organisatie besloot een tweede race gewoon door te laten gaan, waarna er nog eenzelfde aantal personen uit het water moest worden gehaald. Twee personen moesten uiteindelijk naar het ziekenhuis, de rest kon worden behandeld met scheerschuim. Opvallend genoeg maakten sommige zwemmers de race gewoon af.



De Monte Cristo-challenge is geïnspireerd door Alexandre Dumas' De graaf van Monte-Cristo uit 1844. In dat boek ontsnapt de hoofdpersoon uit de kerker van het Château d'If door naar het vasteland te zwemmen.

Reacties

30-06-2022 08:11:23 Emmo

Stamgast



WMRindex: 57.177

OTindex: 27.857

Beetje onzorgvuldig van de organisatie.

Maar het blijft natuurlijk zwemmen in open water in natuurlijke omstandigheden. Dan horen die kwallen er ook bij.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: