Vrachtwagenchauffeurs redden baby-olifant in Botswana

Drie vrachtwagenchauffeurs baanden zich een weg door Botswana toen een babyolifant, achtergelaten door zijn kudde, uit de struiken tevoorschijn kwam. Volgens The Good Things Guy waren Carlos Santos, Johan Groenewald en Pieter Roussow op weg naar Nata in Botswana toen ze langs de kant van de weg een duidelijk dorstige babyolifant zagen. De mannen naderden de babyolifant, ongeveer 3 weken oud, voorzichtig - zich realiserend dat hij verdwaald en dorstig was. Ze gaven het wat water uit hun eigen flessen en keken om zich heen naar zijn kudde. Ze konden echter geen andere olifanten in de buurt zien.De chauffeurs realiseerden zich toen dat ze meer moesten doen dan alleen de babyolifant wat water geven. En dus laadden ze het dier op hun vrachtwagen en brachten het naar een nabijgelegen opvang.Volgens The Dodo is de babyolifant afgezet bij het Botswana Elephant Sanctuary. In een door hen geplaatste update voegden ze eraan toe dat de olifant het nu 'heel goed doet' bij Olifanten Zonder Grenzen.